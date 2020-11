Parma-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Una settimana di dubbi, silenzi e probabilmente di preambolo a quanto potrà succedere da lunedì: la Fiorentina si presenta al “Tardini” di Parma con un’enormità di incertezze, con il problema della positività di Callejon e un probabile cambio di formazione. E, se vogliamo, anche la necessità di tornare a fare punti dato che comunque il campionato non aspetta e la classifica va comunque tenuta sotto controllo. Questa sera alle 20,45 appuntamento al “Tardini” quindi con una partita che potrebbe essere spartiacque, come non esserlo: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine partita.

