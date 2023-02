Pasqual: “Fiorentina in condizioni più difficili e con più paura addosso rispetto all’Empoli. I viola devono togliersi un po’ di peso con la Conference”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, sul momento che sta vivendo la squadra viola ha detto: “E’ normale avere alti e bassi in una stagione in cui c’è anche una coppa europea di mezzo. Anche ieri sera la Fiorentina ha mostrato, come sempre, un buon gioco, le manca qualche numero a livello realizzativo, ma mi auguro che velocemente venga fuori da questo periodo difficile. Si parte da una partita di Conference, poi c’è il derby e c’è anche la possibilità di giocare una semifinale di Coppa Italia ad aprile: è in corsa su tante strade”.

Dopo l’impegno col Braga, ci sarà la sfida coi ‘cugini’ empolesi: “L’Empoli ci arriva benissimo, sta facendo un ottimo gioco e ha giovani di grande talento. La posizione di classfica tranquilla ti dà la possibilità di giocare le partite con una mentalità diversa. Sicuramente la Fiorentina è in condizioni più difficili e probabilmente ha un po’ di paura in più. Mi auguro che già da giovedì possa togliersi qualche peso di dosso”.