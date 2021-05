Pasqual: “Murales per Astori una grande gesto, giusto che Firenze ricordi Davide e che i suoi valori arrivino ai più giovani” VIDEO

Del murales che verrà allestito per la memoria di Davide Astori ha parlato l’ex capitano viola Manuel Pasqual: “Il murales è un grande gesto da parte di tutta l’organizzazione perché è giusto ricordare Davide all’interno di Firenze, perché era il capitano e per i valori che trasmetteva. Spero che questo murales, con tutti i video e le interviste che lo riguardano, vadano a toccare i punti giusti dei bambini per i valori reali del calcio e della vita, soprattutto in questo momento di grande difficoltà”.

Ricordiamo che l’opera sarà realizzata a Firenze, in Via Canova.