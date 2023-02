Pasqual: “Questa Fiorentina non ha una rosa così competitiva da giocare anche in infrasettimanale”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina e non solo: “Questa squadra fatica a segnare, è chiaro. A gennaio scorso hanno perso uno degli attaccanti più forti d’Europa, basta vedere i numeri.

Non è facile poi quando vai sul mercato trovare un sostituto. Non ha una rosa competitiva per giocare sempre anche in infrasettimanale. Italiano cerca sempre di giocare con 13-14 giocatori, ma le forze sono limitate”.