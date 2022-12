Passi avanti importanti del Monza per Brekalo: Scavalcata concorrenza Fiorentina. Palladino: “Arriviamo pronti a Firenze”

Si avvicina la ripresa del campionato e al ritorno in campo la Fiorentina affronterà il Monza. Le due società, ancor prima che sul campo, si stanno però confrontando sul mercato, laddove sono in competizione per Brekalo del Wolfsburg. A tal proposito, su La Gazzetta dello Sport di oggi c’è scritto che il club brianzolo ha fatto importanti passi avanti per ottenere il giocatore, scavalcando proprio la concorrenza dei viola.

Intanto sul campo arrivano brutte notizie per i biancorossi che sono stati bastonati dal Torino in amichevole. Ma il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, vede lo stesso un futuro roseo per la sua squadra: “Abbiamo avuto ottime indicazioni per capire su cosa dobbiamo lavorare meglio. Sono soddisfatto, perché questa partita ci farà crescere, sotto il profilo caratteriale e tecnico. Sono sicuro che arriveremo pronti a Firenze. Il rientro di Pablo Marì poi è stato bellissimo: è la notizia più bella della giornata”.