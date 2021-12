Passi in avanti della Fiorentina per Agustin Alvarez. La situazione

Il calciomercato invernale della Fiorentina non si chiude certamente con l’arrivo di Jonathan Ikoné. La società gigliata, infatti, è al lavoro sia per prendere un vice di Dusan Vlahovic che per l’estate, quando presumibilmente il serbo dirà addio a Firenze.

Direttamente dall’Uruguay arrivano aggiornamenti sul possibile arrivo di Agustin Alvarez. Secondo quanto riportato da #VamosQueVamos, programma radiofonico sulle frequenze di Radio Uruguay, la società di Rocco Commisso è la più vicina chiudere la trattativa con il Penarol per l’attaccante classe 2001. Negli ultimi giorni ci sono stati dei progressi e la chiusura potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Il giocatore, in ogni caso, rimarrà in patria fino a giugno.