Pastorello: “Ceccherini può giocare da titolare nell’80% delle squadre di Serie A. Farlo andare via dalla Fiorentina non fu affatto facile”

L’agente Federico Pastorello, che detiene la procura del difensore dell’Hellas Verona ed ex Fiorentina Federico Ceccherini, ha parlato a Tuttomercatoweb.com, tornando anche a quando il difensore lasciò Firenze: “Quella con la Fiorentina fu una trattativa molto difficile. Non giocava sempre, è vero, ma era una pedina fondamentale ogni volta che mancava qualcuno, per questo è stato complicato lasciarlo partire. Il Verona ha dovuto fare uno sforzo importante”.

Sul recente interesse della Salernitana: “Non è certo una notizia dell’ultima ora, Nicola è sempre stato un estimatore di Ceccherini. Federico può giocare da titolare nell’80% delle squadre di Serie A, si adatta bene ad ogni contesto”.