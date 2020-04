Paulo Sousa: “A Firenze ho allenato un gruppo fantastico. Kalinic ha una psicologia complessa ma è un attaccante formidabile”

In un’intervista a Tuttosport, l’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato così anche della sua avventura in viola durata appena due anni: ” A Firenze ho avuto la fortuna di allenare un gruppo fantastico, di cui ho bellissimi ricordi. Mi viene in ente il lavoro svolto su Marcos Alonso, al quale ogni tanto facevamo giocare delle partite da centrale sinistro per cambiargli la prospettiva ed aumentare le sue capacità offensive. Oppure Kalinic: lo seguivo da quando era un ragazzino al Blackburn e io mi trovavo in Inghilterra. Ha una psicologia complessa ma è un attaccante formidabile”.