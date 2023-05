Paulo Sousa assapora l’impresa, poi segna Matic e la Roma strappa un punto. Ecco cosa cambia dopo la penalizzazione alla Juventus. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la sfida tra Roma e Salernitana, valida per la 36esima giornata di Serie A. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con un eurogol di Candreva. In apertura di secondo tempo ha pareggiato El Shaarawy, ma subito è arrivato il 2-1 del solito Dia. All’83’ Matic ha fissato il punteggio sul definitivo 2-2.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.