Paulo Sousa pronto a tornare in Serie A: contatti in corso tra la Salernitana ed il portoghese

Nel casting allenatore per la panchina della Salernitana, come riporta Gianluca Di Marzio al momento in pole c’è Paulo Sousa che ha scavalcato Farioli, Iachini e Semplici, che restano comunque in lista. Contatti in corso in questi minuti tra la dirigenza della Salernitana e l’allenatore portoghese che in passato ha allenato anche la Fiorentina: si lavora per cercare un’intesa.

Attualmente, il presidente Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis stanno riflettendo sul profilo di allenatore a cui affidare la squadra. Le opzioni sono tante: dallo specialista in emergenze al normalizzatore, fino al giovane con il quale costruire per il futuro. Nelle prossime ore verrà presa la decisione definitiva.