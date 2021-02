C’è tanta curiosità tra i tifosi della Fiorentina che hanno voglia di vedere all’opera e scoprire le caratteristiche del nuovo attaccante, Aleksandr Kokorin.

Chi crede molto in questo giocatore, è l’ex attaccante viola, Giampaolo Pazzini, il quale ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio: “Può essere il personaggio giusto per Firenze. Ha talento, è un uomo di movimento. Non è una prima punta quindi potrà essere schierato accanto a Vlahovic, con Ribery alle spalle del serbo”.