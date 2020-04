L’ex attaccante della Fiorentina ed attualmente in forza al Verona Giampaolo Pazzini, a Sky Sport ha raccontato alcuni retroscena su Adrian Mutu: “E’ stato bello giocare con Mutu. Io ero un giovanotto, ma era straordinario giocare con calciatori come lui. Per me è stato davvero un grande piacere, anche se a lui piaceva più segnare che fare assist. Mi ricordo che non gli piacevano molto i consigli di Prandelli sulle punizioni”.