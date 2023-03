Pazzo Nainggolan: “Anche venti drink a sera ma poi giocavo regolarmente. Mai alla Juve? L’ho detto, saranno stati più forti ma erano agevolati”

Mai banale Radja Nainggolan, tra i centrocampisti top in Serie A qualche anno fa, e oggi alla Spal insieme a Giuseppe Rossi. Il belga al Corriere della Sera ha parlato senza filtri della sua vita extra campo:

“Otto drink a sera? Anche venti! Però poi gioco regolarmente. La natura mi ha fatto un dono: ho un fisico che non ha mai risentito delle cavolate che ho fatto. Certo a 20 anni esci tutte le sere, adesso magari di serate ne faccio due-tre, se mi va. Ma non rinuncio a vivere. Posso anche bere un po’ la sera, l’importante è poi andare in campo a tremila. Si racconta che creavo problemi negli spogliatoi, ma da Piacenza, al Cagliari, alla Roma e all’Inter ho avuto buoni rapporti con tutti. Ci sono compagni che sento ancora oggi.

Dissi ‘mai alla Juve’? Vero. Saranno pure stati i più forti, ma ho esperienze in campo contro di loro dove vincevano, e non solo per bravura. Erano agevolati. Con la Roma, nel 2014, perdemmo 3-2, con due rigori fuori area”.