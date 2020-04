Pecci: “Commisso affezionato alla Fiorentina ma per competere con le grandi ci vuole un portafoglione”

L’ex giocatore della Fiorentina, Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio parlando del calcio moderno e dei cambiamenti: “Ognuno deve stare attento alla propria cassa, prima il meccanismo era diverso. C’erano industriali che davano alla società quello che prendevano, ora i proprietari si stipendiano con questi soldi delle società. Si va avanti, anche se a volte non sembra.

E su Commisso ha detto: “Ho l’impressione che si sia affezionato alla Fiorentina, sta facendo del suo meglio. Di sicuro lottare contro le grandi non è così facile, bisogna avere un grande portafoglio”

E sul mercato ha detto: “Sicuramente ci saranno parametri zero, qualcuno lascerà andare via dei giocatori, ci saranno occasioni. Chi sarà bravo si rinforzerà spendendo il giusto. Non rivedremo le stesse cifre”.