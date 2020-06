Pedro: “Al Flamengo mi hanno accolto benissimo: tutti sono pronti ad aiutarti”

L’ex attaccante brasiliano della Fiorentina Pedro è tornato a parlareudal Sud America. Questo pomeriggio la meteora viola ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Flamengo, queste le sue parole: “Il mio arrivo al Flamengo è stato semplice anche grazie all’unione tra i giocatori. Mi hanno accolto molto bene facendo in modo che mi adattassi facilmente. Di solito non è facile arrivare in un club che gioca bene e vince, ma non è stato il mio caso. Qua tutti sono pronti ad aiutarti. E poi conoscevo già la maggior parte dei miei compagni di squadra per averli affrontati da avversario”.

