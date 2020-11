Pedro sarà il primo acquisto della Fiorentina a gennaio? Ecco perchè potrebbe essere possibile

Pedro come primo rinforzo della Fiorentina a Gennaio? Come scrive La Nazione, è ancora possibile. Il 31 dicembre il Flamengo dovrà versare 14 milioni più 2 di bonus – raggiunto – per riscattare il giocatore dalla Fiorentina, secondo gli accordi presi al momento del ritorno in Brasile. Il club brasiliano vuole in tutte le maniere trattenere l’attaccante che sta vivendo un momento davvero straordinario. Ma il periodo che il club carioca attraversa non è dei più floridi sotto il profilo economico. Ecco perché il Flamengo ha chiesto ai viola la possibilità di una dilazione dei pagamenti per prendere il controllo diretto di Pedro. In seconda battuta, di poter allungare i termini del prestito e rivedersi la prossima stagione con le solite modalità. Richiesta rimandata al mittente senza possibilità di tornarci sopra.

