Pedullà: “Cairo è irremovibile su Bonifazi, vuole 15 milioni. Occhio alle occasioni in casa Milan, ci sono tanti giocatori con la valigia in mano”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina: “Duncan? Non ci saranno novità in entrata prima della partita di Domenica. Pedro? Va sempre tenuta d’occhio la pista che porta al Flamengo, mentre Dabo è già a Ferrara. Bonifazi? Cairo è irremovibile, chiede 15 milioni. Rallentamento su Cutrone? Ci sta, ci sono dei tempi che vanno rispettati. Certo a ridosso di una partita sarebbe stato meglio che non ci fossero intoppi. Kessie? Penso che il Milan voglia fare piazza pulita. Suso è fuori dai giochi, per demerito anche di Pioli che mi sta sorprendendo in negativo. Poi Kessie, Calhanoglu, Piatek: sono tutti giocatori pronti a uscire, ma a patto che arrivi un’offerta giusta. Riguardo a Suso, il prezzo comunque è sceso notevolmente e si aggira intorno ai 23 milioni circa”.