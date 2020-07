Pedullà: “Il Torino non chiude per Fares, la Fiorentina sta provando ad anticipare tutti”

Ci sono novità relative al difensore della Spal, Mohamed Fares. Il giornalista di SportItalia e del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà, sul proprio profilo Twitter ha scritto che “il Torino per ora non chiude. Domani contatto (possibile incontro) tra Spal e Fiorentina per provare ad anticipare gli altri club interessati”. Una situazione dunque che non sembra più essere ben delineata come appariva fino a qualche giorno fa, ma che si manifesta in evoluzione.

