Pedullà: “Sarri ha detto no al Marsiglia perchè non vuole salire su treni in corsa, ma uno strappo alla regola lo farebbe”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha spiegato su Gazzetta.it i motivi del “no” di Maurizio Sarri alla chiamata del Marsiglia, dopo i problemi del club francese con Villas Boas. Ecco un estratto del suo articolo:

“Sarebbe bastato conoscere appena un po’ Maurizio Sarri per spegnere la voce Olympique Marsiglia ancor prima di alimentarla. Non ci sono i margini, non è una questione economica, stiamo parlando di un club ricco – quello francese – che non avrebbe certo problemi a trovare una quadra. Vai quando sei convinto al 100 per cento di quel club, di quella strategia e delle prospettive. Sarri non lo è, con tutto il rispetto per l’Olympique e per la Ligue1. Per la verità uno strappo alla regola Sarri lo farebbe, salirebbe sul treno in corsa se lo chiamasse la Roma. A Sarri la Roma piace moltissimo già così com’è, figuriamoci se ci fossero un paio di ritocchi all’interno di un organico che lui ritiene molto competitivo”.