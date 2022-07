Pedullà: “Torreira è stato proposto alla Juventus”

Pablo Bentancur, procuratore di Lucas Torreira, ha proposto ormai l’ex giocatore della Fiorentina alla Juventus. E’ questo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, che ha parlato dell’uruguiano in merito alle altre trattative che sta conducendo il club bianconero.

Ecco il tweet:

La #Juve ha bloccato stamattina le visite di #Cambiaso (previste per le 15) e quelle di #Dragusin (che dice per ora no al #Genoa). L’agente di #Dragusin è #Bentancur, lo stesso di #Torreira proposto ieri alla #Juve e in lizza con #Paredes

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 8, 2022