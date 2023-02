Per Castrovilli non mancano le pretendenti, ma la Fiorentina prepara il rinnovo: i dettagli

Come riporta l’edizione fiorentina di Repubblica, negli ultimi giorni è diventata sempre più concreta l’idea del rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli con la società gigliata. L’attuale accordo del centrocampista scade nel 2024 e il nuovo contratto potrebbe durare fino al 2026: due anni più un’opzione per la terza stagione.

Nonostante il lungo periodo di stop, le richieste per lui dal mercato non mancano e la Fiorentina non vuole rischiare di perdere uno dei suoi pezzi pregiati.