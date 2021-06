Per Hysaj concorrenza dalla Capitale

Un profilo che tornerebbe decisamente in auge in casa Lazio con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri è Elseid Hysaj. Il difensore albanese in scadenza col Napoli è un nome molto caldo al momento per i biancocelesti. Come riportato da Repubblica però attenzione alla concorrenza. Il classe ’94 secondo il quotidiano è seguito da vicino anche dal Milan. Non va poi sottovalutata anche la Fiorentina, in mano ad un altro allenatore che conosce bene Hysaj, ovvero Gattuso.