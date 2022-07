Per la difesa, un quartetto di obiettivi complicati

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. In particolar modo, sulle mosse che il club gigliato potrebbe attuare per il reparto difensivo. Kjaer, Marlon e Acerbi (tutti obiettivi complicati) ma anche Senesi (Feyenoord) nel mirino visto che uscirà Milenkovic.

Mentre dalla Spagna parlano di un interesse per il centrocampista Riqui Puig del Barcellona: su di lui, però, sarebbe in vantaggio il Benfica. In mezzo al campo, attenzione anche alla pista che porta a Dennis Praet, attualmente in forza al Leicester.