Per la mediana, due profili italiani come piano B

Per quanto riguarda il centrocampo, oltre a Oliveira, la Fiorentina è al lavoro costante e sta continuando a guardarsi intorno perché sta andando avanti su più piani e per diversi profili per non farsi trovare impreparata. Piace pure Stefano Sensi (25), ma rimane da capire se l’Inter voglia venderlo e pure se lo Shakhtar non abbia la meglio per aggiudicarselo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’interrogativo per lui sono eventualmente i troppi infortuni fisici che fin qui lo hanno frenato, compreso l’ultimo che gli ha fatto saltare gli Europei in extremis. Sempre per il centrocampo è da monitorare la situazione di Matteo Ricci (27) che avrebbe il vantaggio di incidere per una somma contenuta sulle casse della Fiorentina perché potrebbe arrivare da svincolato, a parametro zero, sempre che non decida di rinnovare con lo Spezia, squadra in cui ha giocato nelle ultime tre stagioni, e sempre che i viola riescano ad accaparrarselo dal momento che ha gli occhi addosso di più club italiani.