Per Paquetà il Milan non fa sconti e una concorrente della Fiorentina si tira fuori. Ma il prezzo è ancora troppo alto anche per i viola

Niente da fare, trattare non è possibile: il Milan vuole realizzare una plusvalenza con Paquetà e non lo cede a meno di 30 milioni. Prezzo che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha fermato l’avanzata del Benfica, fino ad oggi principale concorrente della Fiorentina. Viola che dunque tornerebbero in pista per il centrocampista brasiliano, che l’anno scorso rifiutò la destinazione convinto di poter occupare un ruolo da protagonista nel Milan. Così non è stato, e la sua idea potrebbe essere cambiata. Anche se al momento la cifra richiesta sembra eccessiva anche per la Fiorentina.

0 0 vote Article Rating