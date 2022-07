Per un Gollini in arrivo, c’è un Dragowski che viaggia spedito verso l’addio

La Fiorentina ha trovato il portiere per la prossima stagione. Si tratta di Pierluigi Gollini, che arriverà in riva all’Arno dall’Atalanta in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 8 milioni. Un’ottima operazione della dirigenza viola, che mette a disposizione di Vincenzo Italiano un estremo difensore di livello da alternare a Pietro Terracciano.

Per un Gollini che sta per arrivare a Firenze, dall’altra parte c’è un Bartlomiej Dragowski sempre più vicino all’addio. In scadenza di contratto nel 2023, l’avventura del polacco alla Fiorentina è da considerarsi ufficialmente finita non appena verrà ufficializzato l’ex portiere dell’Atalanta. Su di lui spinge da tempo l’Espanyol e presto potrebbero arrivare novità importanti in tal senso.