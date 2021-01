Perchè c’è un reparto che manca all’appello più degli altri

La difesa spesso subisce gol troppo “facili”, l’attacco segna poco e ormai si identifica solo con Vlahovic: sono i rilievi (oggettivi e quindi inevitabili) che si muovono per evidenziare le tante difficoltà incontrate dalla Fiorentina finora da una parte e la reiterata lentezza a cambiare passo per la risalita in classifica dall’altra. Tutto vero e tutto giusto, eppure è il centrocampo il reparto che più forse manca all’appello. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Amrabat continua ad essere la controfigura del calciatore straripante e dominante ammirato a Verona; Castrovilli ha avuto un ottimo inizio di stagione (record personale di gol in quattro e quattr’otto), quindi si è fatto risucchiare dalla crisi viola e sul suo conto incidono ovviamente le aspettative alte per la qualità alta.

