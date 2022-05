“Perché non lo prendete?”. Il retroscena tra Pradè e Raiola che ha portato Bonaventura alla Fiorentina

Uno dei grandi protagonisti, nel bene e nel male, della stagione della Fiorentina è Giacomo Bonaventura. Tanto prezioso e indispensabile quando in forma, tanto importante la sua assenza nel periodo in cui è stato infortunato o squalificato. Per l’ex Milan si è trattato di una seconda giovinezza, un modo per dimostrare di poter fare ancora la differenza nel calcio moderno.

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino ha ricordato uno dei retroscena che hanno portato Jack in riva all’Arno. Durante un colloquio, Mino Raiola chiese a Daniele Pradè: “Perché non prendete Bonaventura? E’ libero…”. Detto e fatto, visto che pochi giorni dopo il direttore sportivo viola chiuse un’operazione di cui non si sarà sicuramente pentito.