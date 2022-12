Perinetti: “Belotti alla Fiorentina potrebbe costruire una coppia interessante con Kouame. Cabral e Jovic hanno un po’ deluso”

Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Brescia e con tanta esperienza alle spalle nel calciomercato, ha commentato a TMW le voci di mercato che accosterebbero l’attaccante della Roma Andrea Belotti alla Fiorentina: “Le sue ultime decisioni non mi convincono. Per esempio essere andato alla Roma. Aveva bisogno di una squadra che lo facesse giocare con più continuità per esprimere tutto il suo carattere.

E prosegue: “Cabral e Jovic hanno un po’ deluso, quindi direi che alla Fiorentina con l’appoggio di Kouame potrebbe costruire una coppia interessante”.