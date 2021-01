Pessina: “Da parte della Soprintendenza nessun trionfalismo. Disponibili a un confronto con la Fiorentina sul Franchi”

In un incontro organizzato dall’Ordine degli ingegneri fiorentini sul recupero e la ristrutturazione dell’Artemio Franchi, questo pomeriggio ha parlato anche il sovrintendente Andrea Pessina. Queste le sue parole: “Lo stadio Artemio Franchi è una struttura molto complessa, legata a problemi che non derivano solo dall’età dell’impianto, ma è a tutti gli effetti un monumento. Siamo contenti di aver evitato la demolizione, anche se da parte nostra non c’è alcun trionfalismo. Dobbiamo riunire le competenze di tutti per agire su una struttura di grandissima bellezza e importanza. Ora la Fiorentina dovrà decidere quali sono le sue intenzioni. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a sedersi a un tavolo e parlarne insieme. Spero che l’ottica demolitiva sia solo un lontano ricordo”.

