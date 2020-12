Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che la Fiorentina sta monitorando il nome di Gianluca Petrachi in caso di divorzio con l’attuale direttore sportivo, Daniele Pradé. L’ex dirigente di Torino e Roma, oggi in causa col club giallorosso, è intervenuto a Sportitalia in collegamento da Lecce, la sua città natale.

A Petrachi è stato chiesto anche del suo futuro e della Fiorentina. Questa la sua risposta: “Dopo tanto tempo, mi faceva piacere fermarmi un po’. Sto trascorrendo un periodo di calma e riflessione, a volte servono per darsi la carica per ripartire. Il mio futuro a Firenze? Per rispetto non mi va di parlare di società in cui stanno lavorando e cercando, tra l’altro, di uscire da situazione particolari. Quello che posso dire è che Petrachi è pronto per ripartire: se mi arriveranno proposte stimolanti, tornerò certamente in pista”.