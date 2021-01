Pezzella: “Alla Fiorentina manca la continuità per fare il salto di qualità. Abbiamo una rosa forte e un girone intero per dimostrare di poter ambire a qualcosa in più della salvezza”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, in un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato delle prospettive che potrà avere la formazione viola in futuro: “Questa proprietà è arrivata da due anni e come tutti i nuovi progetti c’è bisogno di tempo. Intanto spero che il girone di ritorno cominci nel modo migliore e ci riporti ai livelli che competono a questa squadra. E’ una stagione particolare per tutti i motivi che sappiamo e la classifica è corta”.

Ma cosa manca alla Fiorentina per fare il salto di qualità? Pezzella ha la risposta pronta a questa domanda: “La continuità. Abbiamo una rosa forte, Ora sono arrivati altri due compagni, Kokorin e Malcuit: chiunque venga può darci una mano. Bisogna sfruttare il girone di ritorno per dimostrare di poter ambire a qualcosa in più della salvezza, tutti insieme, compatti. Io i miei compagni avremmo voluto da subito portare la squadra in alto, ma la situazione ci ha imposto di calarci nella realtà. Ora dobbiamo fare un passo alla volta, piedi per terra e trovare continuità anche se non sarà facile”.