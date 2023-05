Pezzella: “Anche io ho ringraziato Italiano per i traguardi raggiunti. Ha cambiato tutto alla Fiorentina, Firenze meritava una situazione simile”

A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue parole in vista del finale di stagione della squadra di Vincenzo Italiano: “In bocca al lupo alla Fiorentina in vista della finale di Praga. Da oggi io sono un tifoso viola in più. I ragazzi stanno facendo un percorso incredibile, perché due finali sono un grandissimo traguardo. Sono sicuro che a Praga daranno tutto come hanno fatto a Roma contro l’Inter. So che in diversi andranno in Repubblica Ceca anche senza biglietto, sono sicuro che sarà bellissimo. Quarta in Nazionale? L’ho visto bene in questa stagione. A Italiano piacciono molto le rotazioni, ma Lucas ha fatto bene. È giovane, sicuramente tornerà ad avere una chance in nazionale”

E ancora: “A Roma la Fiorentina ha avuto tante occasioni, ma Lautaro è in una forma fisica importantissima. Non ci scordiamo che i nerazzurri sono in finale di Champions. La sconfitta all’Olimpico non deve portare dubbi su niente del percorso dei viola. Italiano ha cambiato tutto, ha dato un’identità alla squadra. Ho condiviso con lui un paio di settimane prima di andare via. Ha riportato a Firenze entusiasmo, anche se hanno perso i tifosi erano accanto ai giocatori all’Olimpico. Ho mandato un messaggio a Italiano prima della finale a Roma, lo volevo ringraziare anche io perché a Firenze serviva riportare una situazione simile”

E infine: “Ogni volta che vedo la fascia di capitano alzata al cielo o parlano di Davide, è molto emozionante per me ma penso per tutti. Il calcio si fa da parte in certi momenti, certe emozioni te le porti dentro per sempre”