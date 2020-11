Pezzella: “Da capitano sento l’esigenza di essere esempio; la passione di Prandelli ci aiuterà. A Milano vogliamo fare punti”

Intervistato dal Corriere dello Sport, tanti gli argomenti toccati dal difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella: “Mi ha fatto piacere la frase di Prandelli su di me. Io da capitano sento l’esigenza di essere esempio. La sua passione sarà un elemento importante per aiutarci a recuperare posizioni. Pioli? E’ stato un punto di riferimento in campo e fuori, in un momento difficilissimo. E’ un grande allenatore, si merita tutti i riconoscimenti che sta avendo. Il Milan ha tantissimi campioni, ma il suo ruolo nel gestire la rosa non va sottovalutato. Assenza Ibrahimovic? Uno come Ibra fa la differenza, ma anche senza di lui sarà difficilissima. Speriamo di interrompere la loro imbattibilità. Per noi è fondamentale tornare a fare punti”.

