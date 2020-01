Pezzella mette in guardia: “Vlahovic deve stare attento a non finire nel vortice delle attenzioni. Non ho dimenticato le critiche che gli ho sentito cucite addosso…”

Ha parlato anche di Dusan Vlahovic il capitano della Fiorentina German Pezzella, all’interno dell’intervista concessa a il Corriere dello Sport-Stadio: “Adesso deve stare attento a non finire nel vortice delle attenzioni. Ha segnato molto, giocando poco e sfruttando ogni occasione possibile. Ha fatto un gol, quello contro l’Inter, meraviglioso, soprattutto per quella corsa da centravanti vero, ma io non ho dimenticato le critiche che gli ho sentito cucite addosso dopo le due palle gol non andate a buon fine a Lecce, o anche dopo la sfida di Torino. Non ha ancora 20 anni, un potenziale sconfinato, e proprio per questo deve restare concentrato, per provare a trovare la maggiore continuità possibile. Vale per lui e per tutti gli altri che si stanno affacciando alla Serie A per la prima volta o quasi: siamo giovani, è vero, ripeto, questo non è un alibi. Siamo una squadra, questo è quello che conta”.