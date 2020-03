Pezzella non ha più alcun sintomo: ecco le prossime tappe. La famiglia dell’argentino…

Prosegue il periodo di isolamento per German Pezzella. Il capitano della Fiorentina sta bene e durante questa settimana verrà sottoposto ad un doppio controllo per avere la certezza di aver superato il Covid-19. L’argentino non ha più alcun sintomo e potrà lasciare la propria abitazione non appena i controlli medici confermeranno che si è ripreso dal Coronavirus. Pezzella, ricordiamolo, è risultato positivo il 14 marzo assieme ad altri due giocatori della Fiorentina, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic: anche i due attaccanti viola sono guariti e in attesa di un visita medica. Il difensore viola vive isolato nella sua casa di Firenze, mentre la famiglia è tornata in Argentina prima che in Italia peggiorasse l’emergenza sanitaria.