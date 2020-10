Pezzella rimane fuori dalle convocazioni della sua Nazionale. Al suo posto c’è un possibile suo nuovo compagno di squadra alla Fiorentina

Non c’è il nome di German Pezzella tra i convocati dell’Argentina per i prossimi due impegni contro Ecuador e Bolivia validi per le Qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022. Il capitano della Fiorentina era stato inserito nella lista dei preconvocati, ma viste le precarie condizioni fisiche il calciatore rimarrà in Italia. Al suo posto il probabile nuovo acquisto della Fiorentina Martinez Quarta, che non era presente nelle preconvocazioni di qualche settimana fa.

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020