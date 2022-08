Piatek, il ritorno in Italia è servito: Ecco dove andrà a giocare l’ex attaccante della Fiorentina

Nuovo ritorno in Italia per Krzysztof Piątek. L’ex centravanti della Fiorentina giocherà questa stagione con addosso la maglia della Salernitana, dove arriva dall’Hertha Berlino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il polacco a Firenze ha giocato da gennaio fino al termine dello scorso campionato e ha chiuso questi mesi passati in prestito con uno score di 18 presenze e 6 reti segnate. La Fiorentina poi aveva deciso di non tenerlo, facendolo tornare in Germania e puntando tutto in avanti sul rilancio di un giocatore come Luka Jovic, acquisito dal Real Madrid.