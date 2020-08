“Piatek? La Fiorentina ha già troppe scommesse. Chiesa rispetti Firenze, c’è modo e modo di dire addio”

La firma de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Piatek? Sarebbe una scommessa e la Fiorentina in attacco ne ha già diverse: Cutrone, Vlahovic che per me è quella più affascinante, e anche Kouame. Ritengo che serva un attaccante più esperto, in grado di dare maggiori garanzie. Se dovessi decidere io, opterei per un attaccante da quaranta milioni invece che su uno da venti da mettere assieme a Cutrone, che ne costerà altri venti: così facendo, la Fiorentina riuscirebbe anche a togliere responsabilità a Vlahovic: per me è fortissimo, meglio di Cutrone. Obiettivi? La Fiorentina può fare la Champions League, non ci vuole tanto. Con alcuni investimenti azzeccati si può tornare a lottare per l’Europa che conta. Per me entro la fino del mercato ci sarà una sorpresa, ho fiducia. Bonaventura? Lo prenderei subito, è un calciatore da sempre sottovalutato che mi piace tantissimo. Chiesa? Se esageri nella richiesta di voler andartene, commetti un errore. Ci deve essere rispetto nei confronti dei tifosi e della città. Se è diventato quello che è, lo deve anche alla Fiorentina: c’è modo e modo di dire addio”.

