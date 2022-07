Piatek potrebbe ridimensionarsi e restare in Serie A: Morgan De Sanctis prova il colpaccio

Tanti movimenti di mercato attorno alla Salernitana, dove -racconta il Corriere dello Sport– è tornato di moda il nome del polacco Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino, la scorsa stagione da gennaio alla Fiorentina. Il giocatore è assistito dallo stesso procuratore dell’allenatore dei granata, Davide Nicola, e il classe ’95 vorrebbe restare in Italia e non esclude una nuova avventura in Serie A.

Dopo che la Fiorentina aveva deciso di non esercitare il riscatto di circa 15 milioni, la squadra mercato aveva comunque provato ad ingaggiarlo, chiedendo uno sconto ai tedeschi. Operazione, come noto, fallita. E così il nuovo ds salernitana, succeduto a Sabatini, Morgan De Sanctis ha fatto il punto della situazione con Nicola in ritiro. Il nome di Piatek potrebbe prendere quota anche perché Boulaye Dia del Villarreal ha ambizioni diverse, mentre la trattativa per il nazionale nigeriano Terem Moffi del Lorient parte da costi troppo alti. Federico Bonazzoli resta così sullo sfondo.