Pierguidi: “Chi andrà al Franchi dovrà sapere che allo stadio ci sono tutte le comodità. Il coro ‘Sotto l’acqua Forza Viola Alè’ non dovrà più esserci”

Il Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha parlato a Lady Radio del tema Restyling dello Stadio Franchi. Pierguidi si è concentrato sulle problematiche emerse di recente a proposito della copertura del parterre di tribuna. Ecco le sue parole: “Nel concorso di idee è stato ribadito che lo stadio deve essere coperto e avere tutti requisiti, come le curve vicine al campo, per ospitare finale di Europa League. Deve essere tutto coperto lo stadio, si troverà una soluzione per coprirlo tutto”.

Conclude: “Ci mancherebbe altro che si rifacesse lo stadio senza coprirlo. Chi andrà allo stadio dovrà sapere che ci saranno tutte le comodità, dai bagni nuovi, anche in Fiesole, ai seggiolini. Il coro ‘Sotto l’acqua Forza Viola Alè’ non ci dovrà più essere”.