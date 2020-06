Pierini: “La Fiorentina è una società seria e solida. Commisso ha le idee chiare e non si lascia intimidire”

L’ex difensore Alessandro Pierini, tra le fila della Fiorentina vincitrice della Coppa Italia vinta 19 anni fa, ripercorre la vittoria di quel trofeo e parla della squadra viola attuale a TMW News:”Ho un ricordo bellissimo, la vittoria di un trofeo è sempre qualcosa di indimenticabile. Facemmo una cavalcata bellissima, giocando bene e battendo avversari di livello come il Milan. Ricordo che schiantammo i rossoneri in tutto e per tutto. In quel momento non ci aspettavamo certo i problemi che arrivarono poco dopo a livello societario. Che sensazioni mi dà la Fiorentina di adesso? Chiaramente parliamo di epoche e progetti diversi, il calcio è cambiato tanto in questi anni. Il fatto di avere una società seria e solida, disposta a investire, lascia però ben sperare. Commisso ha le idee chiare e non si lascia intimidire. Il centro sportivo arriverà presto, poi sarà fondamentale anche lo stadio di proprietà. Nel calcio odierno questo è un fattore fondamentale”.

