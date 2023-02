Pierozzi è sempre nell’undici di Inzaghi ma la Reggina perde a domicilio con il Pisa

Terza sconfitta nelle ultime quattro per Niccolò Pierozzi e la sua Reggina, fin qui ottima protagonista in Serie B ma un po’ in calo e scivolata al terzo posto, fuori dalla zona della promozione diretta. Battuta d’arresto interna oggi contro il Pisa, che ha vinto 2-0 avvicinandosi proprio agli amaranto in classifica. Intera partita in campo per l’esterno viola classe 2001 che ha trovato decisamente la piazza ideale in cui affermarsi e riproporsi alla Fiorentina. Solo la mezz’ora finale invece per Gabriele Gori, entrato sullo 0-0, subito prima delle due reti nerazzurre.