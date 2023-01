Pin: “Forse i giocatori della Fiorentina non hanno più voglia di seguire le idee di Italiano”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a TMW Radio, dicendo la sua sull’attuale situazione in casa viola: “Dalle querce non nascono i limoni. La qualità dei giocatori non è eccellente. Italiano ha fatto vedere qualcosa di diverso con giocatori diversi, quest’anno la qualità è diversa, inferiore, non c’è più la voglia dei giocatori forse di seguire l’allenatore nelle sue idee.

Lo ho visti assenti. Firenze poi non accetta certe cose. I giocatori non hanno percepito che la situazione sta degenerando. Se vai giù poi è difficile risalire”.