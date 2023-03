Pioli: “Astori straordinario e indimenticabile, un capitano di sentimenti autentici e unici”

L’ex allenatore della Fiorentina e attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha fatto il suo appello alla vigilia del match tra viola e rossoneri, per contribuire alla raccolta fondi indetta dall’Associazione Davide Astori. Raccolta che verrà fatta nel giorno del quinto anniversario della scomparsa dell’ex difensore viola.

“La sofferenza di una perdita può essere mitigata se viene inserita in una bella storia se viene inserita in una bella storia – ha detto Pioli – La nascita dell’Associazione di Davide ci permette di aggiungere un nuovo capitolo dove al centro di tutto c’è una persona straordinaria e indimenticabile, un capitano di sentimenti autentici e unici“.

E ancora: “Oggi abbiamo una grande opportunità: trasformare il dolore per l’assenza di Davide in azioni buone come avrebbe fatto lui. Per questo è importante sostenere l’Associazione di Davide Astori con delle donazioni. Per sempre con Davide”.