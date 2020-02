Pioli ritrova la “bestia nera” della Fiorentina per la sfida di sabato

Il giocatore del Milan Hakan Calhanoglu rientrerà per la sfida di Sabato contro la Fiorentina. Una brutta notizia per Beppe Iachini e i suoi ragazzi, non tanto per le qualità del turco quanto perchè è una autentica bestia nera. In cinque precedenti , il centrocampista ha siglato tre reti e e due assist. Dei dati allarmanti per Beppe Iachini che dovrà cercare di fermarlo nel migliore dei modi.

Dovrebbe rientrare anche Musacchio a completare il reparto arretrato dell’ex allenatore viola Stefano Pioli.