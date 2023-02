Pioli sorride e ritrova una pedina fondamentale anche in vista della partita contro la Fiorentina

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan dall’allenamento odierno in vista dell’appuntamento in Serie A contro l’Atalanta, precedente a quello con la Fiorentina, in programma il 4 marzo al Franchi. Dopo il lungo infortunio, è tornato ad allenarsi in gruppo Mike Maignan, che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai suoi compagni di squadra.

Le sue condizioni devono essere ancora valutate dai medici, affinché possa tornare tra i convocati. Nel mirino c’è proprio la partita contro i bergamaschi ma, nel caso non fosse pronto, ci sarà contro la Fiorentina. Negli scorsi giorni erano tornati a disposizione anche Florenzi e Ibrahimovic.