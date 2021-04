Piras: “Il Torino è più compatto della Fiorentina. Il Cagliari deve fare la sua corsa sui viola e non sui granata”

L’ex bandiera del Cagliari Luigi Piras ha parlato a TMW News della lotta salvezza che coinvolge anche la Fiorentina: “Credo che il Cagliari, più che sul Torino, la corsa debba farla su Benevento e Fiorentina. Peraltro i viola dovranno giocare lo scontro diretto proprio in Sardegna. Loro hanno ottimi giocatori ma li vedo in confusione, anche a causa dei numerosi cambi in panchina. Il Torino invece mi sembra compatto e più capace di lottare”.