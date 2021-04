Pirlo: “Chiesa? E’ importante, valuteremo il suo utilizzo. Ha un problema muscolare”

L’allenatore della Juventus, che sarà ospite della Fiorentina nel Weekend, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa parlando di Federico Chiesa. L’ex viola non sa ancora se ci sarà al Franchi, questo il commento del tecnico bresciano: “Chiesa ha avuto un problema muscolare che valuteremo in questi giorni. Lui è importante ma sono mancati tanti giocatori nel corso della stagione, non ci sarà lui ma ci sarà un altro”