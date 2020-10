Pistocchi: “Commisso deve costruire una grande Fiorentina. E’ ora di avere un progetto tecnico che coi Della Valle non c’è stato”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto su Lady Radio parlando di Chiesa e della sua cessione: “Commisso è rimasto amareggiato, la colpa non è di nessuno. E’ dei giocatori che devono smettere di avere degli atteggiamenti che fanno pensare alla tifoseria che siano rapporti per sempre. Fanno bene i giocatori a fare così. Pensare a Antognoni, Rivera, Zoff, gente che ha speso la vita per una squadra è anacronistico. Quelli che sbagliano sono i giocatori perchè illudono la gente. La gente gli va detto in faccia. Se dici che non vai mai via, non vai via”.

E ancora: “E’ evidente che la Juventus ha peggiorato la sua gestione in questi anni, sono stati costretti a proporre i loro giocatori in prestito pur di sollevarsi da alcuni contratti. L’operazione Chiesa era già fatta, da tempo anche. Quello che Commisso deve fare è costruire una grande Fiorentina, è ora di avere un progetto tecnico che ho sempre rimproverato ai Della Valle che non ci fosse. Se lo merita Firenze e il suo pubblico”